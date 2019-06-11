Обнаружено место падения крупнейшего в истории метеорита

Исследователями из Оксфордского и Абединского университетов было обнаружено место падения крупнейшего в истории Великобритании метеорита, пишет ТАСС. Его возраст составил 1,2 миллиарда лет, а диаметр — один километр. До настоящего момента падение метеорита оставалось загадкой.

Было проведено несколько исследований. Выяснилось, что остатки кратера находятся в 15-20 километрах к западу от шотландской береговой линии.

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По словам одного из ученых, найти остатки метеорита практически нереально. Но этот случай исключительный — метеорит упал в рифовой долине. В ближайшее время специалисты проведут геофизическую съемку и уточнят характеристики объекта.

Команде удалось установить направление, в котором нужно вести поиски. Ученые не исключают, что такое событие может повториться.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сети появилось видео столкновения Луны с метеоритом.