Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ назвали регионы, где ожидается повышение заработной платы, пишет «Российская газета».

Особенный экономический подъем ждет Крым и Севастополь, бурное развитие связано с притоком туристов. В Амурской области — космодром «Восточный» обеспечивает экономический рост, в Ленинградской области — порты и строительство, в том числе жилое, в Самарской области — «АвтоВАЗ», химия и нефтепереработка. В Якутии поднимает экономику экспорт угля, в Московской области — инвестиции, строительство.

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А в тех регионах, где экономика на подъеме, растут и реальные заработные платы, отмечают эксперты.

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