Фото: гражданская жена Андрея Урганта опубликовала фото с округлившимся животом

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Елена Романова поделилась с подписчиками недвусмысленным снимком.

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Фото, видео: Instagram @romanovalena

33-летняя спутница Андрея Урганта обрадовала поклонников новостью о беременности. Елена выложила в Instagram снимок, на котором видно, что до появления на свет малыша остались считанные месяцы. Близкие друзья Романовой не могли поверить, что девушка в положении, но она ответила на все вопросы одним ярким фото.

Instagram @romanovalena

Поклонники приняли новость положительно:

«Лена, какое прекрасное состояние в твоей жизни началось! Ты будешь отличной мамой»

Некторые подписчики были удивлены:

«Сказать, что это сюрприз — ничего не сказать! Я в легком шоке. Поздравляю!».

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Пара живет в гражданском браке с 2012 года. Ходили слухи о том, что они расстались и Елена ушла от Урганта-старшего. Информация не нашла подтверждения. Актер был трижды женат, и от предыдущих браков есть дети. У Андрея Урганта и Валерии Киселевой родился актер Иван Ургант, а в союзе с актрисой Аленой Свинцовой появилась на свет дочь Мария. Вероятно скоро Андрей станет многодетным отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о потопе в квартире Андрея Урганта.

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