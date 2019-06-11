Невероятный дуэт органа и виолончели: фестиваль «Звезды белых ночей» проходит в Петербурге

В эти дни Санкт-Петербург стал центром мировой культуры и музыки. Здесь проходит фестиваль «Звезды белых ночей». В город приехали ценители музыки со всей планеты, чтобы насладиться великолепными выступлениями. В долгожданных концертах принимают участие звезды мировой величины. И особая честь для зрителей — увидеть на сцене знаменитого виолончелиста, народного артиста России Сергея Ролдугина.

Единственный концерт Ролдугина и французского композитора Эскеша Тьерри на фестивале «Звезды белых ночей» — невероятный дуэт органа и виолончели — эксперимент не только для зрителей, но и для музыкантов. На сцене они встретились впервые. Маэстро Ролдугин признается — его даже всерьез спрашивали, будет ли слышно виолончель за многоголосым «королем инструментов».

Этот фантастический концерт для Сергея Ролдугина, конечно, проходит в особом месте — в легендарной Мариинке. Выдающийся музыкант был и первым солистом-концертмейстером группы виолончелей оркестра театра и приглашенным дирижером. Инструмент, которым владеет Сергей Ролдугин, сам по себе произведение искусства — виолончель XVIII века, производство — Страдивари.

А вот напарник по дуэту — орган — намного моложе. Его десять лет назад сделали специально для Мариинского театра. От такого дуэта зрители остались в полном восторге. А маэстро без передышки — на следующий день после концерта — уже передает опыт молодым.

Подробности — в репортаже Надежды Алешкиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вене открывается Академия Санкт-Петербургского Дома музыки, созданного под руководством Сергея Ролдугина в 2006 году.