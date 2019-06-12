Представитель украинского лидера Андрей Герус в программе «Вот оно как» заявил о том, что Владимир Зеленский перед выборами не обещал снижения тарифов на газ.

« Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Если послушать, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше », — заявил Андрей Герус.

Андрей Герус пояснил, что президент Украины шутил о тарифах, когда говорил, что они высокие и никаких прямых обещаний не давал.