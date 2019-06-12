«Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Если послушать, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше», — заявил Андрей Герус.
Андрей Герус пояснил, что президент Украины шутил о тарифах, когда говорил, что они высокие и никаких прямых обещаний не давал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский сменил глав 15 областей Украины. Со своих должностей уволены главы администраций Киевской, Львовской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Волынской и Закарпатской областей.
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