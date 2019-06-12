Скончался посол России в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков

Посол РФ в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков скончался в возрасте 59 лет. Об этом российская дипмиссия сообщила на своей странице в Facebook.

«Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича. Ушел из жизни блестящий дипломат, профессионал своего дела», — говорится в сообщении.

facebook @ ambrus.senegal

Отмечается также, что на всех занимаемых постах Крюков проявлял высокую компетентность и ответственность, отстаивая национальные интересы России.

Сергей Крюков пришел на дипломатическую службу в 1982 году после окончания МГИМО. Работал на Мадагаскаре и в странах Африки. Помимо Сенегала и Гамбии, в разные годы был послом РФ в Зимбабве и Малави.

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