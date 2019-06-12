В сети раскритиковали блогеров за полуголые фото в районе Чернобыльской АЭС

В социальных сетях раскритиковали моделей, которые публикуют слишком откровенные снимки, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения. После выхода сериала «Чернобыль» это место стало пользоваться популярностью среди туристов, однако некоторые из них, как отмечают пользователи, не испытывают никакого уважения к пострадавшим в результате трагедии, произошедшей в 1986 году.

Жертвой резкой критики в Instagram стала блогер, разместившая на своей странице «голые» фото, сделанные в Припяти, городе, расположенном вблизи Чернобыльской АЭС. На снимках девушка в одном нижнем белье позирует на фоне заброшенного здания.

Instagram @nz.nik

Под публикацией модели появилось почти три тысячи комментариев, большая часть из которых — негативные. Подписчики были возмущены поведением блогера. «Как так можно?!»

«Очень неуважительно. Поздравляю, вы теперь знамениты благодаря своему эго, невежеству и неуважению».

«Это отвратительно и неуважительно по отношению к жертвам трагедии. Надеюсь, вы гордитесь тем, что продаете свое тело за лайки».

«Когда нет ни мозгов, ни уважения», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, стоит ли смотреть сериал «Чернобыль» и почему.