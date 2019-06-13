Как изменится дорожная ситуация после принятия закона об установке камер

Экзаменом для хозяев камер на дорогах может стать новый закон. Госдума решила приравнять технику к светофорам. Новый законопроект впервые в России регламентирует установку камер фото-видеофиксации и приравнивает их к объектам технических средств организации безопасности дорожного движения наряду со светофорами, знаками и разметкой.

Для чего? Для того, чтобы расстановка видеофиксаторов подчинялась хоть какой-то логике. Причем логика должна быть не в том, где больше попадется водителей, где больше будут доходы, а в том, чтобы сокращать аварийность, ради чего, собственно, все затевалось.

Подробнее смотрите в видеосюжете Валентина Трушнина.

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