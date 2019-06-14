Триста кошек и семь собак спасли пожарные из приюта «Брошенный ангел» на Васильевском острове в Петербурге. Возгорание в помещении произошло утром в пятницу, 14 июня.

Как стало известно 5-tv.ru, первые расчеты огнеборцев прибыли к месту происшествия на Кожевенную линию в течение десяти минут. Изначально их усилия были направлены на срочную эвакуацию животных из приюта и противостояние дальнейшему распространению огня.

По словам руководителя организации Натальи Красавиной, кошки и собаки не пострадали только благодаря слаженной работе пожарных. Часть животных забрали соседние приюты, другую часть разместили в имеющихся у «Брошенного ангела» помещениях.

« Животных всех спасли, и собак, и кошек. Ребята очень хорошо сработали из пожарной команды. Там много приехало, все работали, сами выносили животных. У нас еще есть помещения, у нас не только один приют, есть склады, есть офисные помещения, соседние приюты у нас забрали сразу », — сказал Наталья Красавина.

Пятый канал

Первоначально пожаром оказался поврежден хозяйственный блок приюта. В данный момент огнеборцы продолжают бороться с огнем. На месте работают 37 человек и десять единиц техники.

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