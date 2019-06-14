Пожарные спасли три сотни кошек на Васильевском острове в Петербурге — видео

, 13:17 Видео 187

Возгорание в приюте для животных «Брошенный ангел» произошло утром 14 июня.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, @lesnayarita

Триста кошек и семь собак спасли пожарные из приюта «Брошенный ангел» на Васильевском острове в Петербурге. Возгорание в помещении произошло утром в пятницу, 14 июня.

Как стало известно 5-tv.ru, первые расчеты огнеборцев прибыли к месту происшествия на Кожевенную линию в течение десяти минут. Изначально их усилия были направлены на срочную эвакуацию животных из приюта и противостояние дальнейшему распространению огня.

По словам руководителя организации Натальи Красавиной, кошки и собаки не пострадали только благодаря слаженной работе пожарных. Часть животных забрали соседние приюты, другую часть разместили в имеющихся у «Брошенного ангела» помещениях.

«Животных всех спасли, и собак, и кошек. Ребята очень хорошо сработали из пожарной команды. Там много приехало, все работали, сами выносили животных. У нас еще есть помещения, у нас не только один приют, есть склады, есть офисные помещения, соседние приюты у нас забрали сразу», — сказал Наталья Красавина.

Пятый канал

Первоначально пожаром оказался поврежден хозяйственный блок приюта. В данный момент огнеборцы продолжают бороться с огнем. На месте работают 37 человек и десять единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что строительный рынок полыхает в Бурятии на площади 1500 тысячи квадратов.

Читайте также

+17° Днём +21°
Ночью +12°
64.63
0.11 73.01
-0.03
Гороскоп на 14 июня: Козероги, остановитесь!

Последние новости

14:20
Детский омбудсмен рассказала о «сексуальных играх» детей в лагере под Выборгом
14:09
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» закрыт после обрушения потолка на парковке — видео
14:04
Снимок молодых Алентовой и Меньшовой появился в сети — фото
13:47
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
13:31
Две противоположности — в школе рассказали о сыновьях экс-хоккеиста СКА Соколова
13:17
Пожарные спасли три сотни кошек на Васильевском острове в Петербурге — видео
13:09
Как звучал голос Фриды Кало: найдена уникальная аудиозапись
12:56
Почему водная блокада Крыма ударила по самой Украине
12:41
«Мама во многом виновата»: Дочь Даны Борисовой сделала неожиданное заявление
12:25
Бари Алибасова планируют вывезти в Европу для реабилитации
12:12
Обретенная жизнь: семья из Челябинска забрала из приюта одинокую пенсионерку
12:00
Астрономы назвали срок гибели человеческой цивилизации
11:50
Кейт Миддлтон пообещала Меган Маркл помощь с ребенком в любое время
11:42
Строительство ж/д части Крымского моста идет с опережением
11:37
Строительный рынок полыхает в Бурятии на площади 1500 тысячи квадратов — видео
11:24
Младшего сына экс-хоккеиста сборной РФ Соколова задержали по делу об убийстве матери
11:11
«Русь-матушка»: Ирина Пегова спела посреди полей Нижегородской области — видео
11:01
Путин: Один из главных приоритетов ШОС — борьба с терроризмом
10:42
«Ноги от ушей»: Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой
10:30
Обошел Рим и Париж: Петербург признали лучшим городом для туризма в Европе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама