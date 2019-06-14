Видео: Авиадебошир так увлекся разговором на испанском, что не заметил спецназ

Самолет SU2639, выполнявший рейс «Барселона — Москва», экстренно приземлился в Варшаве. Как стало известно 5-tv.ru, лайнер совершил посадку из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Рейс обслуживает компания «Аэрофлот».

Пятый канал

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как мужчина выкрикивает бессвязные фразы на испанском языке. По данным РИА Новости, мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он передан польским пограничникам. После дозаправки самолет вылетел в Москву.

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