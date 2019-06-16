Рудковская рассказала, какое прозвище ей дала Собчак

Музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, в котором сообщила о создании собственного Telegram-канала под названием «Голубь мира». Что интересно, именно так ведущую раньше называла ее коллега Ксения Собчак. При каких именно обстоятельствах светская львица дала Рудковской такое прозвище, теледива объяснять не стала, однако намекнула, что оно имеет отношение к ее прошлому.

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«Подписывайтесь на мой Telegram-канал „Голубь мира“! Между прочим „Голубем мира“ меня назвала Ксения Анатооьевна, не знаю, к добру ли», — написала супруга Плющенко.

Прозвище звезды вызвало много шуток со стороны подписчиков.

«Ура! Теперь у Рудковской новая кличка — теребонька!»

«Ксения Анатольевна — это не тот персонаж в нашей многоликой стране, кого следует слушать!»

«Я очень долго смеялась», — поделились фолловеры.

Впрочем, некоторые никак не прокомментировали заявление продюсера о создании Telegram-канала, а только обратили внимание на снимок, которым Рудковская сопроводила свою публикацию. На нем она позирует в купальнике и солнечных очках.

«Я восхищаюсь вами! Вы обворожительны!»

«Яна! Как всегда! Роскошь, стиль, молодость! Так держать!»

«Купальник превосходный!» — написали пользователи.

Instagram @rudkovskayaofficial

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская получила множество комплиментов, опубликовав фото в купальнике.