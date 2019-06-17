На учениях НАТО Dragon-19 Польшу преследуют одна неудача за другой. В понедельник, 17 июня, стало известно, что десантный корабль «Гнезно» получил повреждения в ходе отработки десантной операции. Как сообщили в пресс-службе 8-й флотилии обороны побережья польских ВМС, во время очередного выхода на пляж судно столкнулось с «подводным объектом» и получило дыру в обшивке днища. Никто из военных при этом не пострадал. Корабль ожидают в порту сегодня — в соответствии с графиком.

После этого появились сообщения о крупном пожаре на задействованном в учениях польском полигоне в районе Дравска-Поморского. Как сообщает РИА Новости, огонь охватил уже около 100 гектаров, и локализовать его пока не удается. В тушении пожара принимают участие порядка 30 пожарных бригад, а также военные. Рассматривается возможность задействования для борьбы с огнем вертолетов и самолетов.

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