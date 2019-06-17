Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в Каире в понедельник, 17 июня, прямо в ходе судебного заседания в рамках дела о шпионаже, по которому он проходил главным обвиняемым.

67-летнему Мурси дали право слова, затем судья объявил перерыв, и в этот момент мужчина упал замертво. На последних кадрах жизни он машет руками своим сторонникам из-за решетки.

По предварительной версии, у него случился сердечный приступ.

Пока шло следствие, здоровье бывшего политика стремительно ухудшалось. Кроме того, он страдал эпилепсией.

Ставленник исламистской ассоциации «Братья-мусульмане»* победил на президентских выборах Египта в 2012 году, но уже год спустя был отстранен от власти военными на волне массовых беспорядков.

Ему вменялось в вину шпионаж в пользу Катара, госизмена и ряд других деяний. Например, за побег из тюрьмы его приговорили к смертной казни, потом к пожизненному заключению, однако позднее эти дела были направлены на пересмотр.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в Египте с 26 апреля сроком на три месяца введен режим ЧП в связи с крайне опасной обстановкой. В тексте указа сообщалось, что полиция и военные принимают необходимые меры, чтобы противодействовать угрозе терроризма и финансированию террористических организаций.

* — запрещена в РФ.