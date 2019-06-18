Платини не арестован, а задержан для допроса

Экс-президент УЕФА, бывший член исполкома ФИФА, легенда французского футбола Мишель Платини во вторник, 18 июня, взят под стражу. Похоже коррупционный скандал, который тянется с декабря 2010-го, ждет сенсационная развязка. Спецслужбы явно что-то нашли. Спортивного чиновника подозревают в сговоре при выборе страны, принимающей чемпионат мира по футболу в 2022-м году. Речь идет о Катаре. Если докажут, что результаты голосования были сфальсифицированы, а Платини получил взятку — сурового наказания ему не избежать.

«Месье Платини действительно взят под стражу по делу ФИФА о том, что давали взятки при выборе страны, принимающей чемпионат мира в Катаре. К сожалению, пока дело открыто мы не можем разглашать детали», — заявила в интервью «Известиям» пресс-секретарь трибунала Парижа Селина Клемен-Петреман.

По заявлению британцев — бывший член исполкома ФИФА Бин Хаммам якобы заплатил пять миллионов долларов, чтобы его страна обошла конкурентов. Еще четыре года назад — Платини отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. Позднее комитет по этике сократил этот срок, но расследование видимо продолжилось. Кстати, обвинения в нечестной борьбе за право проведения Чемпионата Мира 2018, звучали и в адрес России.

Позднее в интервью CNN пресс-секретарь французской полиции пояснил, что Мишель Платини не арестован, а проходит в статусе «свободного подозреваемого» и был задержан для допроса, который состоялся в управлении судебной полиции в Нантерре. К слову, вместе с ним по этому делу в аналогичном статусе проходит бывший глава экс-президента Франции Николя Саркози и экс-министр МВД Пятой республики Клод Геант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Катаре показали дизайн главной арены чемпионата мира 2022 года.