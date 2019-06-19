В МИД РФ прокомментировали выводы следствия по крушению крушении MH17

Российский МИД назвал голословными обвинения Нидерландов в причастности к крушению Boeing в Донбассе. В Москве подчеркивают: предоставленный сегодня доклад следственной комиссии призван дискредитировать Россию.

Конкретных доказательств прокуратура Нидерландов опять не предоставила. При этом назвала имена четырех подозреваемых. Якобы это три россиянина и один украинец. Выводы, по словам наших дипломатов, сделаны на основании сомнительных интернет-источников.

Представители следственной группы признаются: спутниковые снимки не учитывались, как и показания радаров, а эксперты вообще не посещали место крушения. Документ основан на информации предоставленной из Киева.

К слову, российскую сторону к расследованию трагедии на юго-востоке Украины, когда погибли 298 человек, не допустили.