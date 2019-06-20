Как чиновники готовятся к «Прямой линии» Путина и о чем чаще всего спрашивают россияне

, 2:16 Эфирная новость 81

До эфира осталось менее суток. Поступило уже более миллиона вопросов в специальные центры обработки информации.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 96

Пресс-секретарь президента отмечает, что «Прямая линия», по сути уже заработала. Потому что вопросы, те, которые в открытом доступе, очень внимательно смотрят, прежде всего, чиновники на местах и стараются как можно быстрее решить проблему до того, как он дойдет до Кремля.

Свой вопрос по-прежнему можно задать шестью способами — позвонить, это самый популярный способ — две трети обращений по телефону, а также можно отправить СМС, ММС, оставить сообщение на сайте, или в специальном приложении или в группах в соцсетях.

О чем спрашивают чаще всего, как в регионах играют «на опережение» и главное — это тоже вопрос с сайта «Москва — Путину» — «а почему только президент отвечает за всех чиновников?». Ответы в материале Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин провел итоговое совещание по подготовке к «Прямой линии — 2019».

Тема:
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