Как чиновники готовятся к «Прямой линии» Путина и о чем чаще всего спрашивают россияне

Пресс-секретарь президента отмечает, что «Прямая линия», по сути уже заработала. Потому что вопросы, те, которые в открытом доступе, очень внимательно смотрят, прежде всего, чиновники на местах и стараются как можно быстрее решить проблему до того, как он дойдет до Кремля.

Свой вопрос по-прежнему можно задать шестью способами — позвонить, это самый популярный способ — две трети обращений по телефону, а также можно отправить СМС, ММС, оставить сообщение на сайте, или в специальном приложении или в группах в соцсетях.

О чем спрашивают чаще всего, как в регионах играют «на опережение» и главное — это тоже вопрос с сайта «Москва — Путину» — «а почему только президент отвечает за всех чиновников?». Ответы в материале Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин провел итоговое совещание по подготовке к «Прямой линии — 2019».