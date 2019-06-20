Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме в Италии

, 11:01 Фото 420

Спасатели ведут поиски третьего человека, который по предварительной информации может находиться под завалами.

Фото: Twitter.com @emergenzavvf

В ходе поисково-спасательных работ экстренные службы Италии извлекли из-под обломков здания, где в ночь на четверг, 20 июня, произошел взрыв, тела двоих погибших. Об этом сообщает Центральное управление по чрезвычайным ситуациям европейского государства в Twitter.

Продолжается поиск третьего человека, который по предварительной информации может находиться под завалами обрушившегося здания. На месте работают кинологи с собаками.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, предположительно, взрыв бытового газа произошел в жилом двухэтажном здании в итальянской Гориции около 4.20 утра по местному времени.

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