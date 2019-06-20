Виктория Дайнеко намекнула на интересное положение

Победительница телепроекта «Фабрика звезд-5» проводит летние каникулы в Испании. Она регулярно публикует пляжные фото в купальниках. Одно из последних фото Дайнеко выложила с загадочной подписью «Coming soon». Поклонники стали строить догадки на тему того, на что намекает певица. Многие выявили предположение, что Виктория беременна вторым ребенком.

«Тут наверное двое на фото», — намекнула о беременности подписчица.

«Странно, что на беременность никто не намекает», — заметили в комментариях.

Instagram @victoriadaineko

Но Дайнеко разрушила догадки поклонников, выложив видео в этот же день. Оказалось, что она принимала участие в фотосессии в турецком отеле в городе Сиде. Но аудитория певицы продолжает верить в интересное положение певицы. Кроме того, последнее время она носит платья свободного кроя.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кейт Миддлтон беременна вторым ребенком.