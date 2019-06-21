Видео: В Москве ищут похитителя дорогого кольца

В Москве разыскивают посетителя ювелирного салона на улице Гарибальди, который похитил дорогое кольцо.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры из торгового центра на юго-западе столицы. На них видно, как молодой человек просит продавца показать ему украшение. Как только товар оказался в руках, злоумышленник убежал прочь. Сумму ущерба в магазине оценили в 680 тысяч рублей.

В данному факту в полиции возбудили дело о грабеже и начали розыск подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ограблении квартиры матери популярного блогера «Афони» в Москве.