ФСБ задержала 12 членов экстремистской организации

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в пятницу, 21 июня, заявила о пресечении дейтельности в Москве религиозной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. В результате спецоперации задержаны 12 жителей Карачаево-Черкессии (КЧР), говорится в пресс-релизе ведомства.

Один из подозреваемых был задержан в Москве. В ФСБ подчеркнули, что члены данной ячейки занимались распространением идей радикального ислама, а также предпринимали попытки сместить с постов ряд должностных лиц, которые входили в состав органов муниципальной власти. Кроме того, задержанные планировали создать на территории Северного Кавказа государство с шариатской формой правления.

В настоящее время в домах подозреваемых были проведены оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых были изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флэш-накопители, компакт-диски с видеороликами террористического характера, а также религиозная литература.

Обстятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании двух жителей Дагестана по подозрению в финансировании ИГ*.

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