Певица София Ротару впервые за долгое время выступит в России, сообщает Утро.ру. Это произойдет на фестивале «Новая волна», который пройдет с 24-го по 29-е августа в Сочи.

По словам организаторов фестиваля, Ротару станет главной звездой открытия «Новой волны» в 2019 году. При этом они не стали раскрывать, какие песни исполнит артистка. Последний раз София Ротару выступала на «Новой волне» в 2011 году, когда фестиваль еще проходил в Латвии.

В Россию в последние годы артистка приезжает только ради концертов на корпоративных мероприятиях. Известно, что у Ротару очень солидный ценник, однако она все равно остается любимицей директоров крупных российских компаний.

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