Видео: В Архангельске по старинным чертежам воссоздадут «Поморский коч»

Церемония закладки деревянного парусного судна — коча, которое использовали поморы в XVIII–XIX веках, состоялась в пятницу, 21 июня, в Архангельске. Местные корабелы планируют воссоздать его по старинным чертежам в течение года. В судостроительном цехе на стапеле уже установлены киль и шпангоуты.

Русское мореходное парусное судно поморов и сибирских промышленников было приспособлено как для плавания в битом льду и в мелкой воде, так и для передвижения волоком.

Считается, что «коч» произошло от слова «коца» — «ледовая шуба». Так называлась вторая обшивка корпуса, сделанная из прочных дубовых или лиственных досок в районе переменной ватерлинии. Она предохраняла основную обшивку от повреждений при плавании среди льдов.

Особенностью коча был корпус, имевший форму яйца или скорлупы ореха, благодаря чему судно при сжатии льдов не раздавливало, а просто выдавливало на поверхность льдин.

Поморский коч был основным морским средством передвижения в арктических водах, где велась промысловая и исследовательская деятельность. Именно на кочах в 1648 году Семен Дежнев прошел через пролив, отделяющим Азию от Северной Америки, и вышел в Тихий океан.

Воссоздание поморского коча символично, так как он занимает особенное место в истории русского мореплавания, открытии новых земель, освоении Арктики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Петербурга Александр Беглов в рамках финального дня Арктического форума заявил, что Северная столица готова принять самое активное участие в программе по освоению Арктики.