В четверг, 20 июня, Владимир Путин провел «Прямую линию» с россиянами. Уже 17-ю по счету. Чтобы вы понимали динамику — колл-центр принимал до тысячи звонков в минуту. Кстати «Прямая линия», которая вела свою работу из Гостиного двора даже была атакована хакерами из-за рубежа, но система выстояла. Ну а что касается тематики сообщений, то конечно же россиян больше всего интересовала социально-экономическая ситуация в стране. А вообще за четыре с лишним часа Владимир Путин ответил почти на все темы, касающиеся нашей жизни и в этом убедился Роман Ишмухаметов.

Этого большого разговора очень ждут. И не просто внимательно слушают. Для одних ответы президента — последняя надежда, для других — прямое руководство к действию. Ведь ни у кого нет сомнений — проблема решится, если о ней узнает Владимир Путин. «Прямая линия» как самый точный индикатор настроений россиян. И с индикатором этим, кажется, не сравнится ни один соцопрос. Когда уже президент перестанет заниматься мелкими и частными делами, спросили у главы государства.

«Это не праздный вопрос. Если касается судеб конкретных людей, то я не считаю их мелкими», — ответил Владимир Путин.

В этом не сомневаются и миллионы россиян, обратившихся на прямую линию. Даже когда линия не завершилась — чиновники на местах, не дожидаясь конкретных поручений по ее итогам, начали решать все проблемы, с которыми обратились россияне.

А в этом году было больше двух миллионов обращений, таких разных по формулировкам и тональности, но в каждом — то, что важно для каждого. Уровень доходов, качество медицины, переработка мусора, ЖКХ. Все, что связано с нашей повседневной жизнью. В последние годы нашей экономике пришлось непросто — санкции, падение цен на нефть торговые войны. Но ситуацию удалось взять под контроль.

Сейчас вроде бы и инфляция опустилась ниже 5%, пенсии подросли, увеличился минимальный размер оплаты труда, но не все ощутили это на себе. Пожарный из Калининградской области рассказал президенту, что получает 16 тысяч рублей в месяц — и это при том, что работает командиром отделения. А его коллеги и того меньше — по 10 тысяч.

«На такую зарплату сейчас по нынешним ценам прожить невозможно: нам приходится работать на двух, трех работах, не находясь дома», — рассказал пожарный.

«Во-первых, то, что Вы говорили о 10 тысячах и так далее, — это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Потому что нами впервые принято решение, мы довели минимальный уровень оплаты труда — МРОТ — до прожиточного минимума — это 11280 рублей. И если человек работает на полную зарплату, ему не могут, не имеют права платить меньше этой суммы. Надо разбираться. Решение принято — в этом году МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей и на следующий год предусмотрено двумя траншами по полугодию в 4 миллиарда — 8 миллиардов за год, соответственно у него зарплата вырастет до 32 тысяч», — ответил президент.

Разбираться прямо во время прямого эфира президенту пришлось и с проблемами здравоохранения. Одна из самых острых — обеспечение льготников лекарствами. Во время «Прямой линии» выяснилось, что государство тратит на медикаменты — миллиарды, деньги есть, а таблетки эти, оказывается, просто лежат на складах.

«Нужно наладить информационную работу. Нужно, безусловно, как я уже говорил, переходить к современным способам работы с людьми», — сказал Путин.

«На самом деле выявлено 30 регионов, где выявлены серьезные организационные, логистические недоработки: это и смещение сроков закупок, и неправильное проведение закупок», — рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

На связь с Москвой вышел дагестанский Ботлих. Двадцать лет назад сюда вторглись боевики, но получили отпор — от местных жителей. Ополченцы храбро сдерживали нападение террористов, пока не подошла армия.

«До сих пор хочу сказать вам нету статуса ополченцев, участников боевых действий. Сделайте это не ради нас — ради будущего Дагестана и России», — прозвучала просьба.

«Поручаю правительству сделать это и сделать как можно быстрее, люди живы, здоровы, и вы поможете это сделать», — ответил глава государства.

Целостности нашей страны сегодня ничто не угрожает, мы эффективно боремся с терроризмом за пределами России, и помогаем тем, кто остался без крыши над головой. Из Татарстана к Владимиру Путину обратились беженцы из Донбасса. Они могут получить гражданство России по упрощенной схеме. Но некоторые документы для этого можно получить только на Украине.

«Я посмотрю, какие нужно внести коррективы в нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить», — заявил президент.

Журналисты свои вопросы задавали после «Прямой линии». И их больше волновали проблемы внешней политики. Накануне прямой линии стало известно, что следствие по делу о крушении малазийского Boeing вновь бездоказательно обвинило нашу страну.

«Мы считаем, что там нет никаких доказательств и все что было представлено ни о чем не говорит. У нас есть своя версия, мы ее представили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет. И пока не будет реального диалога, то мы не найдем ответы на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми», — прокомментировал вопрос Владимир Путин.

На диалог, действительно, идти готовы далеко не все страны. И на «Прямой линии» прозвучал очень конкретный вопрос: А «не слишком ли вежлив и сдержан» президент в общении с нашими партнерами?

«Я хоть и во дворе рос, но все-таки в ленинградском дворе, в питерском. А в Питере и внешняя среда призывает к определенной гармонии. Это не пустые слова, на самом деле это так. Внешняя среда, архитектура города она очень гармонична, она не может не оказывать влияния на человека. Второе, и Эрмитаж, и Русский музей, и БДТ все это часть среды, в которой я рос. Политическая культура — это часть нашей общей культуры и если у кого-то ее не хватает, то это их проблемы», — объяснил российский лидер.

И уже в финале почти четырехчасового прямого эфира президенту задают вопрос, ответить на который искренне смог бы далеко не каждый. Было ли ему когда-нибудь стыдно и за что?

«Это было в начале 2000-х годов. Я много передвигался, много ездил, страна была в очень сложном положении. Куда-то мы прилетели, в какой-то регион, уже конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно. Это было, по-моему, осенью, слякоть, грязь и куда-то я перебирался, шел там по этой слякоти в машине. И вдруг появилась женщина, такого уже преклонного возраста. Что-то невнятно сказала, и вдруг упала на колени. Отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам и ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно. Поэтому все, что до меня доходит, в руки попадает — я все стараюсь отработать по полной», — признался президент.

Работа с каждым обращением на прямую линию будет продолжена — при столь пристальном внимании чиновником будет сложно ограничиться формальной отпиской. А значит, россияне, чьи вопросы не прозвучали в эфире могут не переживать, что про них забудут.

Владимир Путин старался следить за самыми актуальными вопросами в режиме онлайн. Один раз он даже прервал ведущих, чтобы записать сообщение, которое увидел на экране и вот там был буквально крик души. Жителей одного из сел Оренбургской области умоляли отремонтировать местную школу. Мы решили проверить все на месте и отправились по указанному адресу.

Поселок Трудовое Оренбургской области. Школа построена 50 лет назад. Местные жители говорят, что за это время здесь мало что изменилось. Даже вот эта дверь помнит самых первых учеников.

«Прямая линия» еще звучала раскатистым эхом, а местные власти уже вовсю наводили порядок в школе — замазывали щели, латали окна.

«Вот эти свеженькие, они окрашены. Это ежегодно делаем ремонт во всех абсолютно школах», — рассказал глава МО Соль-Илецкого городского округа Алексей Кузьмин.

Нам пытались объяснить, что все хорошо, что в школе все нормально и надо устранить маленькие недочеты, а через год вообще капитальный ремонт планировали, хотя учителя говорили совсем о другом.

«Мы стараемся поддерживать чистоту и порядок. Подкрашиваем все белим, но дело в том, что окна у нас желают быть лучшими», — призналась учитель математики Галина Корепанова.

«Окна поставили на зимних каникулах», — ответил Кузьмин.

«Крыша протекает», — парирует учитель.

«Крыша здесь не течет», — возмущается глава округа.

«Отопление зимой, когда ветер южный — у нас очень холодно», — жалуется Галина Корепанова.

«Я вот первый раз слышу о том, что здесь холодно», — отвечает Кузьмин.

«В общем то и не ждали. Просто жили, работали, старались своими усилиями что могли то и делали», — добавляет учитель начальных классов Дина Малкина.

Местные жители долго не признавались кто отправил ту самую СМС на «Прямую линию», то ли боялись чего-то, толи не привыкли к такому вниманию, а выяснилось, что все сделал бывший учитель школы. Причем он не скрывался, не прятался, а на «Прямую линию» пишет уже далеко не первый раз.

«Когда все это было, вот примерно я сразу написал. Я даже сам не ожидал уже. Наверно часа два три прошло, я уже не помню, смотрю что-то там читают», — говорит бывший учитель Владимир Корепанов.

«Я не успел записать название села, Оренбургская область. Речь о ремонте школы. 50 лет не ремонтировалась, если потом вы сможете восстановить. Трудовое точно, село Трудовое», — сказал Владимир Путин

«Конечно жалко. Смотришь в школах сейчас все современное — интерактивные доски, все пожалуйста, компьютер. А у нас крыша течет. Спортзал тоже все. Хоккейной коробки нет. Вот может быть приедете, может быть это все сделаете по-современному. Вот такие у меня задумки были. Хорошо, что это прямая линия, за это спасибо президенту, если сделают нашу школу. Вот так вот», — объяснил свой поступок Владимир Корепанов.

Местные власти уже пригласили съемочную группу МИЦ «Известий» на 1 сентября, говорят, школу не узнаете. И вроде все нормально, но никак не покидает чувство, ну, почему нельзя работать иначе. Зачем ждать команду сверху, но видно не получается. Так что «Прямая линия» — это еще один способ подняться из теплых кресел и взяться за работу.

«Прямая линия» с президентом — это известный катализатор чиновничьей реакции. Люди жалуются на проблему лично Путину, а местные власти соревнуются в скорости ее решения. Были установлены даже свои рекорды. Но обо всем по порядку. Жители сразу нескольких регионов посетовали на плохую уборку мусора.

«Надеюсь, что нам удастся это сделать, навести там порядок в ближайшее время. И конечно, я тоже буду за этим поглядывать», — отметил Путин.

В поле зрения Омск и моментальная реакция мэра Оксаны Фадиной, которая известна тем, что не первый раз краснеет из-за плохой работы своих подчиненных.

«К сожалению, контроль показывает, что нарекания случаются по одним и тем же адресам и повторно и в третий раз», — говорила мэр Омска Оксана Фадина.

Видимые последствия проблемы — в тот же день устраняют. Автор вопроса контролирует исполнение президентского поручения.

«Здесь была куча мусора. Быстренько все после „Прямой линии“ вывозили. Сегодня 12 часов, как мы видим новые образование мешков мусора», — показал житель Омска Роман Дмитриев.

Что мешало убрать мусор намного раньше — чиновники ответить затруднились. А у губернатора Красноярского края Александра Усса трудности возникли с ориентированием. Он примчался решать проблемы жителей микрорайона Солнечный, но ошибся адресом. Люди рассказали Владимиру Путину о том, как им тяжело жить посреди камня и бетона без социальной инфраструктуры, и парков.

«Нет ни единой зоны зеленой, ни единого парка, детям негде гулять. Помогите», — обратилась к президенту жительница Красноярска Ксения Бессонова.

Президент призвал к ответу тех, кто должен следить за обеспечением инфраструктурой кварталов-новостроек.

«В договорах были заложены вопросы, связанные с социальной инфраструктурой, включая школы и так далее. Я вижу, в вашем случае этого не произошло, и это вопрос к местным властям», — сказал Путин.

Чиновники взяли под козырек и поехали подыскивать место для будущего парка.

«Ну, что, вот тут и строй, парк не хочу, а? А как вам название «Парк Прямой Линии?» — спросил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Но вот незадача — губернатор Усс в сопровождении камер приехал в другой микрорайон. Где проблем, конечно, не обнаружил.

«Извините, показали показуху для президента. Что вот она школа, вот он садик, парк»

А вот в селе Каскара ситуация еще серьезнее. Во время «Прямой линии» выяснилось, что не в самой бедной Тюменской области в XXI веке есть такие села, где до сих пор нет воды.

«А далеко находится село?» — спросил президент.

«Чтобы попить, ездим в Тюмень 20 за 20 километров, закупаем воду, помыть детишек, постираться тоже», — рассказала житель села Каскара в Тюменской области Мария Кузнецова.

На самом деле в Каскаре уже почти полвека есть водовод. Но тянется он к местной птицефабрике, ей все эти годы и принадлежал. Теперь власти взяли его на свой баланс. И вроде как могут подключить сельчан к водоснабжению, и местный депутат оптимистично рапортует Путину, документы готовим, вопрос решим совсем скоро.

«Я думаю, можно подождать годик-два и пить чистую воду», — доложил депутат Думы Каскаринского муниципального образования Олег Подъянов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор попробовал снивелировать неловкую ситуацию.

«В сентябре–октябре этого года заключить концессию на весь Тюменский район, а Каскара это район, чтобы обеспечить централизованным водопроводом», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Нужно и делать прямо сейчас», — резко ответил Путин.

«Да, да, нужно обратиться в Водоканал и подключение будет сделано», — сказал глава Тюменской области.

«Считайте, что они обратились, я за них обратился! Сделайте это как можно быстрее», — указал президент.

Во время «Прямой линии» президенту показали, как покидают «китовую тюрьму» в Приморском крае ставшие знаменитыми косатки и белухи. Их, наконец, готовят к выпуску на свободу. Правда, это эффект не «Прямой линии», а результат кропотливой многомесячной работы. Пока не вмешался Кремль, эта проблема имела затяжной характер.

«Только косатки, насколько я себе представляю, стоят около ста миллионов долларов, поэтому „заинтересантов“, так сказать, очень много, и проблема поэтому так непросто решается», — прокомментировал Владимир Путин.

Чиновники по всей стране вот уже несколько суток судорожно продолжают ликвидировать просчеты в своей работе — вопросы, с которыми жители обратились к президенту можно и нужно было решать по мере их поступления. И, если говорить о скорости реакции, то тут «лавровый венок» победителя безусловно стоит вручить чиновникам Верхней Салды Свердловской области. Едва президент успел назвать ситуацию с мусором безобразием, как они тут же ее исправили. Причем, как выяснилось — задним числом.

Мусорные горы не только убрали за сутки до прямого эфира, да еще и видео сняли. Как это им удалось и сами до конца не поняли. Видимо, волшебство «Прямой линии». Но, чтобы главы регионов не расслаблялись, им не стоит забывать о знаменитой зеленой папке президента. В ней материалы по каждой жалобе на плохую работу местных чиновников. Да, «Прямая линия» закончится. А вот зеленая папка Путина — нет.