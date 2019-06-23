Русофобия как диагноз: в Литве «демонизируют» Россию и советскую историю

У наших соседей по Балтийскому морю — очередной припадок русофобии. Сейчас в Прибалтике Россию буквально демонизируют. Нас ежедневно называют оккупантами, требуют каких-то миллиардных репараций и целенаправленно вбивают в головы молодого поколения, что вот тут, по соседству, живет главный враг. И надо сделать все, чтобы стереть из памяти любое упоминание о России и Советском Союзе.

Там не дают покоя памятники воинам-освободителям, которые спасали прибалтов от фашистов. А теперь еще и раздражают символы великой спортивной доблести. Причем они требуют, чтобы упоминания об СССР выжгли каленым железом во всем мире. Дмитрий Акимов о русофобии в Прибалтике.

Мы нашли его в маленькой Литовской деревне. Легенда, чью непривычную русскому уху фамилию Палаускас наизусть знал весь советский союз.

«Когда я играю, в Литве все улицы пустые», — говорит в фильме «Движение вверх» капитан сборной СССР по баскетболу 1969–1974 годов Модестас Палаускас.

Актер, сыгравший Палаускаса в «Движении вверх» сегодня — главная звезда прибалтийского кино. Прообраз — живет, мягко говоря, скромно. О своих победах под красным знаменем говорит крайне осторожно.

«Получить эту майку, трусы… Это было чудо иметь эту форму дома с гербом», — говорит Палаускас.

Сейчас его футболка скромно висит в углу маленького музея в городе Каунас.

«Это ведь история, а историю не изменишь не переменишь», — считает директор музея спорта Литвы Пранас Мяускас.

Власти страны думают иначе — любое положительное или даже нейтральное воспоминание о советском союзе сегодня в Литве — под запретом.

«Это комплекс национальной неполноценности», — уверен глава союза русских граждан Литвы Сергей Резник.

Главная тема обсуждения в местном Сейме на этой неделе — футболки фирмы Adidas. Компания перевыпустила форму великих сборных мира.

«Такой символикой не следует торговать в Литве», — заявляет член Сейма Литовской республики Арвидас Некрошюс.

Мы обошли все магазины Вильнюса — футболки эти не продают нигде.

«Нет, в Литве у нас точно нет», — говорит продавец спортивного магазина.

Эта фотография, якобы, сделана в Лондоне, но там, мы проверили, их тоже не найти. Коллекция прошлогодняя. Но депутатов это не смущает — запретить советскую символику призывают весь прогрессивный мир. Русофобия — главный экспортный товар Литвы, говорят эксперты.

«Это товар, который не может испортиться или быть залежавшимся, он всегда актуален и у него, самое главное, есть всегда покупатель», — считатет политолог Марат Касем.

Журналисту портала «Sputnik» Марату Касему запретили въезд в Литву на пять лет, потому что это издание транслировало неугодную местным властям точку зрения. Сейчас и само литовское отделение СМИ пытаются закрыть. Удивительно, но вот, например — крышки люков, сделанные в СССР, или здание того-же Сейма, построенное советскими инженерами, депутатов не беспокоят.

В очередной раз громко заявив о себе, литовские депутаты спокойно ушли в отпуск. Сейм закрыт и пока что простым жителям Вильнюса никто не напоминает простым жителям Вильнюса о страшной угрозе из прошлого. Забавная деталь — на крышках люков у Сейма коммунальщики аккуратно срезали аббревиатуру ЛитССР, вероятно, чтобы депутаты не нервничали, а то еще менять придется — а крышка то хорошая, еще лет 40 прослужит.

И такая ситуация — типична для всей Прибалтики. В Риге больше двадцати лет националисты пытаются снести памятник советскому солдату-освободителю. Латвия ведет войну — в составе другого альянса.

«Если прибегать к армейской терминологии — это рядовой НАТО, который выполняет все распоряжения», — заявляет лидер организации «Родной язык» Владимир Линдерман.

Возле Сейма Латвии — протестуют предприниматели. Глобальные корпорации платят здесь четыре процента налогов, мелкий бизнес — двадцать пять. Символ акции — дырка от бублика.

«То, что остается после уплаты всех налогов», — поясняет организатор акции «Баранка» Янис Плавинс.

Но депутатов проблемы граждан заботят мало. Главная тема последнего заседания в этом году — запрет на публичное ношение советской военной формы. В юбилейный год ветераны Великой Отечественной войны не смогут ее надеть.

«Ордена это не форма», — утверждает депутат Сейма от парламентской группы «Новое единство» Алдас Адамович.

«Но они вешаются на китель на военный обычно».

«Ну об этом я не могу вам сказать», — пытаясь уйти от вопроса, неуверенно произносит Адамович.

Большинство депутатов Сейма отказываются объяснять свою позицию, как будто стыдятся ее.

«Нет, я не был… Не хочу…» — убегает от камеры парламентарий.

Забывают русский и английский, а также — делают вид, что вообще не понимают, о чем идет речь.

«Я сначала узнаю откуда вы потом уже буду разговаривать», — заявляет председатель комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.

К осени сейм уже подготовился. Планируется запретить ношение Георгиевских лент, а кроме того — националисты за два года наскребли десять тысяч подписей за взрыв памятника воину-освободителю, депутаты прислушались. Русское сообщество за три дня собрало подписей в два раза больше — их петицию отправили в корзину.