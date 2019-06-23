«Больше ничего не терял»: Песков о помощнике потерявшем записку Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал, что Владимир Путин очень трепетно относится к обращениям граждан и не начинает других дел, пока не ознакомится с ними.

По словам спикера Кремля, они поступают в совершенно разных формах. Например, на клочках бумаги или заворачивают в газеты.

«Я могу подтвердить, что Путин не просто щепетилен, он беспощаден в вопросах, касающихся обращений к нему граждан», — подчеркнул Песков.

Логичным был и следующий вопрос — каким было наказание для помощника, потерявшего записку, о которой рассказывал на «Прямой линии» президент? Дмитрий Песков заверил, что больше «этот человек ничего не терял».

«Это я могу с уверенностью сказать. А эту женщину действительно так и не нашли», — с сожалением заключил пресс-секретарь.

Вполне возможно, что восстановить справедливость будет возможно. Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с жителем города Сыктывкар, который заявил, что участницей тех событий была его супруга. Женщина стремилась передать просьбу президенту в 2010 году. В тот день она познакомилась с некоей Валентиной и они решили объединить усилия. В итоге, именно Валентине в тот день удалось прорваться к главе государства и передать записку.