Пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар на востоке Бангладеш, сообщает Daily Star. В результате крушения пострадали как минимум 100 человек, на данный момент известно о пяти погибших.

Поезд двигался из города Силхет в столичную Дакку, по неустановленным причинам один из вагонов упал в канал, еще два оказались на берегу. На место происшествия направлены пожарные машины и кареты скорой помощи. Пострадавших удалось доставить в больницы, тела погибших были извлечены из вагонов. Полиция занимается расследованием причин инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поезд сбил человека на железнодорожной платформе в Москве.