Исследователи из американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели эксперимент, в результате которого выяснили, что электронные системы помощи водителю могут быть опасны. Участники исследования признались, что при активированной системе автопилотирования позволяют себе отвлекаться на другие дела и полностью отдают управление машине. Как результат — невнимательные водители часто становятся виновниками ДТП. Об этом сообщает RG.RU.

В ходе исследования особое внимание уделялось работе систем Tesla Autopilot, Cadillac's Super Cruise, Traffic Jam Assist (система помощи при движении в пробках) компаний Audi и Acura, комплекса Driving Assistant Plus компании BMW и технологии ProPilot Assist компании Nissan.

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Как выяснилось, почти половина владельцев автомобилей Tesla при активном автопилоте позволяют себе набирать сообщения, смотреть видеоролики, общаться по мобильному телефону, а некоторые в такой ситуации даже могут спать. При этом инструкция компании Tesla предписывает не отвлекаться от дорожной ситуации и держать руки на руле.

Аналогичные результаты эксперты получили в ходе опроса владельцев других автомобилей с системой автопилотирования. Основным выводом специалистов стало то, что электронные системы помощи водителю формирует у владельцев машин неверный алгоритм поведения за рулем. Они позволяют себе переключить внимание с дорожной ситуации на посторонние вещи, из-за чего нередко попадают в аварии.

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