Почему электронные системы помощи водителю опасны — экспертное мнение

, 6:09 17

Выяснилось, что почти половина владельцев автомобилей Tesla при активном автопилоте позволяют себе набирать сообщения, смотреть видеоролики и общаться по мобильному телефону.

Фото : www.globallookpress.com

Исследователи из американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели эксперимент, в результате которого выяснили, что электронные системы помощи водителю могут быть опасны. Участники исследования признались, что при активированной системе автопилотирования позволяют себе отвлекаться на другие дела и полностью отдают управление машине. Как результат — невнимательные водители часто становятся виновниками ДТП. Об этом сообщает RG.RU.

В ходе исследования особое внимание уделялось работе систем Tesla Autopilot, Cadillac's Super Cruise, Traffic Jam Assist (система помощи при движении в пробках) компаний Audi и Acura, комплекса Driving Assistant Plus компании BMW и технологии ProPilot Assist компании Nissan.

Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Как выяснилось, почти половина владельцев автомобилей Tesla при активном автопилоте позволяют себе набирать сообщения, смотреть видеоролики, общаться по мобильному телефону, а некоторые в такой ситуации даже могут спать. При этом инструкция компании Tesla предписывает не отвлекаться от дорожной ситуации и держать руки на руле.

Аналогичные результаты эксперты получили в ходе опроса владельцев других автомобилей с системой автопилотирования. Основным выводом специалистов стало то, что электронные системы помощи водителю формирует у владельцев машин неверный алгоритм поведения за рулем. Они позволяют себе переключить внимание с дорожной ситуации на посторонние вещи, из-за чего нередко попадают в аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автопилот Uber убил человека «почти умышленно».

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +12°
62.52
-0.39 71.23
-0.37
Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Последние новости

6:18
«Он монстр»: Памела Андерсон рассталась с молодым возлюбленным из-за измены
6:09
Почему электронные системы помощи водителю опасны — экспертное мнение
5:51
Видео: бюст «русской Кардашьян» едва не выпал из откровенного платья
5:36
Картину Караваджо стоимостью более €100 миллионов продали еще до торгов
5:19
На ЕГЭ школьникам планируют разрешить пользоваться интернетом
5:09
Виктория Бекхэм поделилась рецептом завтрака для стройной фигуры

Сейчас читают

«Парикмахерская у метро?» Юзеры раскритиковали новую прическу Собчак
Скончался кинорежиссер и актер Валерий Харченко
Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге