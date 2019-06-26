Специалисты Роскачества назвали способы, как защитить автомобиль от угона. Речь идет об уязвимости систем бесключевого доступа. Вроде бы сигнализация такого типа должна быть безупречной — на 100% спасать дорогую «ласточку» от чужих рук. Но мошенники не дремлют: изобрели способ, как можно «обмануть» умный гаджет. И, надо признать, успешно им пользуются. Но есть нюансы.

Как защитить автомобиль? Сергей Еремин изучил советы экспертов, подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых защищенных и самых уязвимых для угона автомобилях. Исследование провели среди моделей, которые чаще всего страхуют по КАСКО.