Путин: Мировая торговля испытывает тяжелое бремя протекционизма

Президент РФ Владимир Путин начал рабочую программу в ходе саммита «двадцатки» в Осаке в пятницу, 28 июня, со встречи с коллегами по БРИКС — объединению Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, в ходе которой он затронул, в том числе вопросы международной торговли.

« Ситуация в глобальной экономике не может не беспокоить. Симптоматично, что международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает все более тяжелое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров », — сказал он.

Путин отметил, что в таких условиях « государства БРИКС должны занимать инициативную роль в формировании более справедливой и устойчивой модели глобального развития ».

Помимо российского президента, на встрече присутствуют лидеры Бразилии Жаир Болсонару, ЮАР Сирил Рамафоса, Китая Си Цзиньпин и Индии Нарендра Моди.