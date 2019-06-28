Путин: Мировая торговля испытывает тяжелое бремя протекционизма

Президент РФ Владимир Путин начал рабочую программу в ходе саммита «двадцатки» в Осаке в пятницу, 28 июня, со встречи с коллегами по БРИКС — объединению Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, в ходе которой он затронул, в том числе вопросы международной торговли.
«Ситуация в глобальной экономике не может не беспокоить. Симптоматично, что международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает все более тяжелое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров», — сказал он.
Путин отметил, что в таких условиях «государства БРИКС должны занимать инициативную роль в формировании более справедливой и устойчивой модели глобального развития».
Помимо российского президента, на встрече присутствуют лидеры Бразилии Жаир Болсонару, ЮАР Сирил Рамафоса, Китая Си Цзиньпин и Индии Нарендра Моди.
БРИКС — межгосударственное объединение, инициатива создания которого принадлежит Москве. Эти пять стран совокупно создают около 30% мирового валового продукта (по паритету покупательной способности национальных валют) и составляют крупнейший в мире рынок: 42% жителей планеты — около трех миллиардов человек.