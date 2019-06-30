Установлен орган, вызывающий бесплодие у женщин

Ученые из миланского университета установили орган, вызывающий бесплодие у женщин. Специалисты провели соответствующее исследование, в результате которого выяснилось, что успешное зачатие вполне может зависеть от состояния печени, сообщает МедикФорум.

Недостаточное количество белка при переизбытке углеводов в рационе женщины способно спровоцировать подобные проблемы. В ходе эксперимента, проводимого на мышах, ученые обратили внимание на высокую активность эстрогена в печени. Показатели активности гормона менялись в зависимости от того, каким кормом питались грызуны.

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Специалисты выяснили, что синтез эстрогена резко снижался при дефиците белковой пищи. Это приводило к нарушениям репродуктивной функции у подопытных экземпляров. Помимо этого, эксперты пришли к выводу, что при употреблении жирной пищи, алкоголя и разного рода консервантов естественная очистка печени значительно замедляется и отмечается переизбыток эстрогена.

На этом фоне в организме растет концентрация эстрона и эстрадиола. Эти токсичные формы эстрогена, по мнению ученых, напрямую ассоциируются с развитием рака груди и эндометриоза.

Для поддержания печени в «нормативном» состоянии доктора советуют больше двигаться, много пить чистой воды, не курить и не употреблять спиртное, а также есть меньше жиров и сахара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи назвали анализы, которые позволят распознать рак на ранней стадии.