Исключение из рациона фастфуда, а также редкое употребление в пищу сладкого и мучного — стандартные правила для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни. Издание Medical Xpress рассказало, как плавно перейти на правильное питание любителям бургеров и картошки фри.

Во-первых, эксперты советуют исключить из приемов пищи красное мясо (свинина, говядина), а также полуфабрикаты (сосиски). Заменить их можно бобовыми, овощами и морскими гадами.

Во-вторых, диетологи рекомендуют реже употреблять в пищу соль. Ее большое количество пагубно сказывается как при приготовлении еды, так и в составе соусов. Заправлять салаты рекомендуется оливковым маслом.

В-третьих, ученые советуют покупать молоко с 1-2% жирности и не пить кофе со сливками.

Ну и последнее: если отказаться от фастфуда никак не получается, замените привычную картошку фри попкорном.

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