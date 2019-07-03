Пожар в монастыре в под Курганом мог уничтожить чудотворную икону Божией Матери

Пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области мог уничтожить чудотворную икону Божией Матери, находившуюся в храме. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

Возгорание в монастыре произошло днем в среду, 3 июля. Огонь с кровли здания очень быстро перекинулся на другие его части. В результате общая площадь пожара составила 165 квадратных метров. Храм почти полностью сгорел. Причиной возгорания стал неисправный кондиционер.

«Братья монастыря молятся о том, чтобы икона осталась невредимой», — отметили в пресс-службе епархии, добавив, что пока судьба иконы Божией Матери остается неизвестной.

Подобный случай в монастыре уже происходил в 1770 году. Тогда икона осталась целой после пожара.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места возгорания в храме.