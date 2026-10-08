Южная Корея отозвала посла из Украины

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Решение было принято на фоне спора, связанного с разглашением информации о двух военнопленных КНДР.

Южная Корея отозвала посла из Украины

Фото: www.globallookpress.com/Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency

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Южная Корея приняла решение отозвать своего посла с Украины на фоне дипломатического спора, связанного с разглашением информации о двух военнопленных КНДР. Об этом говорится в сообщении южнокорейского МИД.

«Правительство решило отозвать посла с Украины», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Правительство республики надеется на урегулирование всех спорных вопросов в двусторонних отношениях.

Поводом для разногласий стала информация о передаче Сеулу двух военнослужащих КНДР, попавших в плен во время боевых действий. О передаче ранее публично сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

После этого президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что Киев нарушил договоренность о конфиденциальности. По его словам, Украина ранее запросила не разглашать информацию о пленных, однако впоследствии обнародовала сведения в одностороннем порядке. Сеул потребовал от украинской стороны признать факт существования договоренности и принести публичные извинения.

Ли Чжэ Мен также раскритиковал заявления украинской стороны о возможном вооруженном конфликте между двумя Кореями, расценив их как провокационные.

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