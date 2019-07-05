«Это невозможно!»: Соцсети смущены афроамериканской русалочкой Ариэль

, 13:21 Фото 65

19-летняя певица Хэлли Бэйли утверждена на роль в новой картине Disney.

Фото : Хэлли и Хлоя Бэйли. Instagram @chloexhalle

Компания Disney выпустит новый фильм о русалочке Ариэль с темнокожей актрисой в главной роли. Об этом сообщает ВВС.

Нестандартный выбор режиссера Роба Маршалла вызвал массовое недовольство в соцсетях. Мнение большинства — темнокожая певица Хэлли Бэйли не может сыграть русалочку, изначально задуманную как белую.

Также фанаты Disney напоминают, что под водой не может быть темнокожих рыб — из-за недостатка солнечного света. В старом мультфильме русалочка Ариэль была светлокожей и рыжеволосой.

«Исправьте меня, если я ошибаюсь, но возможно ли физически, чтобы Ариэль была черной? Она живет под водой, как ее кожа может получать солнечные лучи, чтобы вырабатывать меланин? Никто не догадался об этом?», — отмечает рассерженный фанат.

Некоторые пытаются смягчить обстановку и обращают внимание других на то, что цвет кожи не всегда имеет значение.

Ну а кто-то и вовсе перевел все в шутку. И правда, ведь у нас русалочке Ариэль есть достойная замена!

На официальном сайте Disney объявлено, что съемки фильма про русалочку Ариэль начнутся в 2020 году. Других подробностей пока нет, компания обещает рассказать больше в конце августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о российском мультсериале, который получил приз Disney еще до создания.

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«Это невозможно!»: Соцсети смущены афроамериканской русалочкой Ариэль

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