Фото: Грузовик влетел в стену диппредставительства России в Иране

Грузовой автомобиль протаранил стену здания, в котором располагается дипломатическое представительство России в Иране. Об этом сообщают местные СМИ, публикуя фотографии с места. По информации РИА Новости, факт происшествия подтвердили в российском посольстве в Тегеране. Известно, что после столкновения со зданием, грузовик взорвался. Другие обстоятельства инцидента пока не сообщаются.