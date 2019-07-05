Грузовой автомобиль протаранил стену здания, в котором располагается дипломатическое представительство России в Иране. Об этом сообщают местные СМИ, публикуя фотографии с места. По информации РИА Новости, факт происшествия подтвердили в российском посольстве в Тегеране. Известно, что после столкновения со зданием, грузовик взорвался. Другие обстоятельства инцидента пока не сообщаются.
Фото: Грузовик влетел в стену диппредставительства России в Иране
Сегодня, 14:24 Происшествия Фото 68
Сотрудники посольства России в Тегеране заявили, что стену их здания протаранил грузовик.
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Фото, видео : en.mehrnews.com
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