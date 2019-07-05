Дженнифер Лопес откровенно о России: «Здорово вернуться сюда»

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Певица выступит в Москве и Петербурге в рамках мирового турне.

Фото : Zuma\TASS

4 августа в столице на стадионе «Динамо» состоится концерт Дженнифер Лопес, в Петербурге певица даст шоу 11 числа в СКК. Об этом сообщает 78.ru.

Концерты приурочены к юбилею Джей Ло — в этом году ей исполняется 50 лет. Несмотря на возраст, фанаты звезды восхищаются ее внешним видом и физической формой. В интервью звезда заявила, что сохранять привлекательность ей помогают занятия спортом, отказ от алкоголя и курения, а также уход за собой.

Дженнифер надеется поехать в российский тур со своей танцевальной труппой и выступить с ней на сцене. По ее словам, эти танцоры всегда вызывают у публики восторг. Джей Ло зовет всех прийти на ее «вечеринку» и замечательно провести время вместе.

Дженнифер Лопес — американская поп-звезда, голливудская актриса и успешная бизнесвумен. Она владеет модным брендом, является правозащитником и выступает за вакцинацию. В 2018-м заняла шестую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дженнифер Лопес поставила ультиматум своему жениху.

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