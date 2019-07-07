Потолок обрушился в кафе Ростова-на-Дону после хлопка в подвале

Хлопок в подвале здания, где на первом этаже располагается один из филиалов сетевого фаст-фуда, привел к обрушению потолка в заведении общепита. Инцидент произошел вечером в субботу, 6 июля, на пересечении Буденновского проспекта и улицы Шаумяна.

По предварительной информации, в подвальном помещении проводились работы по ремонту вентиляции. Возможно, что ранения получил один человек. Очевидцы сообщают о запахе газа и резины.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На место прибыли экстренные службы города.