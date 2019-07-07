В результате взрыва бензовоза в Свердловской области погибли четыре человека

, 1:35 Срочная новость 47

Страшная авария произошла поздно вечером на трассе Карпинск — Кытлым. Еще девять человек получили ранения.

Фото : www.globallookpress.com

Страшная авария произошла на 44 километре трассы Карпинск — Кытлым в Свердловской области в субботу поздно вечером, 6 июля.

Как стало известно 5-tv.ru, бензовоз вылетел с дороги, перевернулся и загорелся. На место прибыли экстренные службы. Дальше версии разнятся. По одной из них, огромная машина протаранила толпу людей. По другой, они могли находиться на автомобиле. Предварительно, погибшие и пострадавшие участники проходящего в региона марафона «Конжак».

Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что погибли четыре человека. Еще девять получили ранения.

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