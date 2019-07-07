«Устал человек»: Скабеева вступилась за Зеленского, странно ведущего себя на совещании

Телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева встала на защиту президента Украины Владимира Зеленского, который странно вел себя на совещании в Ужгороде, пишет ФАН.

Российская журналистка назвала видео, опубликованное в социальных сетях, «эпичным монтажом» и заявила, что украинский лидер просто устал (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.).

«Совещание в Ужгороде длилось — час, даже больше. И Зеленский был молодцом», — написала Скабеева на своей странице в Instagram.

Instagram @olgaskabeeva

Телеведущая призвала не травить Зеленского после публикации видео. Ранее пользователи сети обратили внимание на необычное поведение президента Украины во время встречи с руководителями закарпатской таможни на западе страны.

Российский нарколог Руслан Исаев в интервью 5-tv.ru предположил, что странное состояние Зеленского могло быть связано с употреблением психостимуляторов или галлюциногенов.