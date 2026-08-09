ВС России нанесли удары по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 79 0

Также был поражен промышленный объект в Сумской области.

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Российские военные ударили по одесской теплостанции и семи украинским электроподстанциям. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что Вооруженные силы провели комбинированную авиационную атаку. Целям стали Одесская ТЭЦ, а также энергетические объекты «Арцих», «Белгород-Днестровский», «Каролино-Бугаз», «Маяки», «Новоодесская», «Усатово» и «Центрополит».

Кроме того, в министерстве рассказали об уничтожении инфраструктуры газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области. Операция проводилась с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В Минобороны подчеркнули, что пораженный промышленный объект в Сумской области киевские боевики использовали для обеспечения военных нужд.

До этого ВС РФ атаковали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры и военный аэродром. В военном ведомстве также сообщили об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.

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