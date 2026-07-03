Оберег для волос: лунный гороскоп стрижек на август 2026 для знаков зодиака

Август — месяц, когда волосы уже начинают чувствовать накопившуюся за лето нагрузку. Солнце, жара, морская вода, частые укладки и сухой воздух постепенно истончают длину, поэтому в конце лета особенно важно уделять внимание восстановлению, питанию и защите волос.

В какие даты августа 2026 года стрижка принесет удачу, а когда лучше остаться дома с питательной маской — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на август 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. 5-tv.ru

Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья. Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизнь удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на август 2026 для знаков зодиака

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на август 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. 5-tv.ru

Август 2026 года подходит не только для обновления стрижки, но и для глубокого ухода.

Первая половина месяца проходит на убывающей Луне — это хорошее время для укрепления волос, лечения ломкости и процедур, которые должны дать долгий результат;

После новолуния 12 августа начинается более активный период: волосы быстрее растут, легче переносят окрашивание и хорошо реагируют на смену образа.

Особенно удачными будут дни в знаках Девы, Весов и Водолея — они помогают волосам выглядеть более ухоженными, блестящими и объемными.

Лучшие дни для стрижки и окрашивания в август 2026 по лунному календарю

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на август 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

Самые благоприятные дни для стрижек в июле — 5, 13, 17, 19, 20, 22, 26 и 27 августа. В эти дни стрижки получаются особенно красивыми, волосы легче укладываются, а уходовые процедуры дают более заметный эффект.

5 августа. Один из лучших дней месяца для стрижек, окрашивания и смены образа. Волосы будут выглядеть более плотными и блестящими;

13 августа. Очень благоприятный день для любых процедур с волосами. Отлично получатся стрижки, окрашивания и обновление формы;

17 августа. Благоприятный день для стрижек и укладок. Волосы будут выглядеть более объемными и послушными;

19 августа. Очень хороший день для окрашивания, особенно если хочется освежить оттенок перед осенью;

20 августа. Один из самых сильных дней месяца для смены образа. Отлично проходят стрижки, сложные техники окрашивания и уходы на блеск;

22 августа. Очень благоприятный день для похода в салон. Волосы легче укладываются и выглядят более живыми;

26 августа. Один из лучших дней августа для стрижек, окрашивания и процедур красоты. Волосы становятся более послушными и блестящими;

27 августа. Благоприятный день для обновления образа и ухода за волосами. Хорошо получаются объемные формы и легкие укладки.

Лучшие дни для уходовых процедур за волосами в августе 2026 по лунному календарю

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на август 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Новолуние и полнолуние, а также некоторые переходные фазы лучше посвятить уходу, а не стрижке.

1 августа. Подходит для спокойного ухода и восстановления волос после солнца. Хорошо делать увлажняющие маски и процедуры для длины;

2 августа. Нейтральный день. Можно подравнять кончики и освежить форму без резких изменений;

3 августа. Хороший день для укрепляющего ухода и домашних процедур для волос;

4 августа. Подходит для мягкого обновления формы и ухода за кожей головы;

6 августа. Хорошо делать уходовые процедуры, восстанавливать волосы после жары и горячих укладок;

7 августа. Подходит для спокойного обновления длины и процедур на питание волос;

10 августа. Хорошее время для восстановления, масок и увлажнения длины;

11 августа. Подходят процедуры для блеска волос и мягкого питания;

14 августа. Подходит для ухода, легких укладок и поддержания формы стрижки;

15 августа. Можно подравнять длину и сделать мягкое окрашивание или тонирование;

16 августа. Хороший день для домашнего ухода и увлажняющих процедур;

18 августа. Подходят процедуры на восстановление и укрепление волос;

21 августа. Нейтральный день. Лучше выбирать спокойные процедуры без агрессивного воздействия;

23 августа. Подходит для поддерживающего ухода и легкого обновления длины;

24 августа. Хорошо делать процедуры для укрепления корней и восстановления волос;

25 августа. Можно подравнивать форму и делать уходы для плотности волос;

29 августа. Подходит для спокойного ухода и восстановления волос после летней нагрузки;

31 августа. Нейтральный день. Хорошо подойдут легкие уходовые процедуры и подготовка волос к осеннему сезону.

Неблагоприятные дни для стрижки в августе 2026 по лунному календарю

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на август 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Неблагоприятные дни для стрижки — 8, 9, 12, 28 и 30 августа. В эти даты волосы становятся более чувствительными к любым агрессивным процедурам, а результат окрашивания или стрижки может быстро разонравиться.

8 августа. Неблагоприятный день. Лучше отказаться от окрашивания и сложных укладок — волосы могут стать более капризными;

9 августа. Еще один напряженный день для волос. Лучше ограничиться легким уходом без термовоздействия;

12 августа — новолуние. Чувствительный день для волос и кожи головы. Лучше дать волосам отдых и не перегружать их процедурами;

28 августа — полнолуние. Эмоционально нестабильный день. Волосы могут сильнее реагировать на любые процедуры, поэтому лучше не экспериментировать;

30 августа. Неблагоприятный день для стрижек и окрашивания. Лучше отказаться от агрессивных процедур.

Дополнительная рекомендация на июль: волосы быстро теряют влагу именно по длине. Поэтому сейчас особенно важно защищать кончики, использовать термозащиту даже при укладке феном и не перегружать волосы постоянными горячими инструментами.

Даже в самый благоприятный день прислушивайтесь к себе: если чувствуете усталость или раздражение — лучше перенесите визит в салон. Пусть ваша летняя прическа будет красивой и здоровой.