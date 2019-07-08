Беглова зарегистрировали в качестве кандидата на выборах губернатора Петербурга

Действующего губернатора Петербурга Александра Беглова зарегистрировали в качестве кандидата на пост главы региона. О принятом решении сообщила избирательная комиссия Северной столицы.

Беглов предоставил в избирком подписи более 160 муниципальных депутатов. Поддержку оказали и жители региона — автографы в пользу действующего губернатора оставили более 80 тысяч человек. Напомню, Петербург будет выбирать главу города в единый день голосования — 8 сентября.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеообращение главы Северной столицы Александра Беглова, в котором он благодарил жителей Петербурга, поставивших свои подписи в поддержку кандидата в губернаторы, за оказанное доверие.