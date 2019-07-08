«Большой позор для грузин»: Песков прокомментировал выходку журналиста «Рустави-2»

, 15:35 Интервью 154

В Кремле посчитали подобное поведение провокацией и желанием еще больше осложноить российско-грузинские отношения.

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Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, Пятый канал

В Кремле считают абсолютно неприемлемым поведение ведущего грузинского телеканала «Рустави-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге в понедельник, 8 июля. Он отметил при этом, что все руководство Грузии, включая президента, премьер-министра и спикера парламента, осудило выходку журналиста.

«Безусловно, подобного рода поведение — будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием безумия абсолютного, — но конечно же, это не достойно грузинского народа. Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции, и, конечно, это большой позор для грузин», — заявил Песков.

По его словам, в последние дни в Грузии происходят «все новые и новые обострения русофобских припадков». По мнению Пескова, это последствия «нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, МИД РФ распространил заявление, в котором назвал «беспрецедентными по своей низости» слова ведущего «Рустави-2». Российское внешнеполитическое ведомство ожидает «адекватной реакции» международного сообщества.

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