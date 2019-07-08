В Сургутском районе в понедельник, 8 июля, прогремело несколько взрывов.

По данным 5-tv.ru, в промышленной зоне у поселка Солнечный загорелись два бензовоза «КАМАЗ». На каждом автомобиле установлены емкости для нефтепродуктов по 15 кубических метров. Очевидцы сняли происшествие на видео и опубликовали в социальных сетях. На кадрах виден открытый огонь и столб черного густого дыма. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. На место прибыли несколько десятков пожарных.

Данные о пострадавших и причинах ЧП пока не поступали.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео их Турции, где произошел взрыв на азотном заводе.