Под Сургутом взорвались бензовозы — видео с места

, 17:04 Видео 108

В промзоне у поселка Солнечный загорелись две спецмашины.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, ВКонтакте @osurgut

В Сургутском районе в понедельник, 8 июля, прогремело несколько взрывов.

По данным 5-tv.ru, в промышленной зоне у поселка Солнечный загорелись два бензовоза «КАМАЗ». На каждом автомобиле установлены емкости для нефтепродуктов по 15 кубических метров. Очевидцы сняли происшествие на видео и опубликовали в социальных сетях. На кадрах виден открытый огонь и столб черного густого дыма. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. На место прибыли несколько десятков пожарных.

Данные о пострадавших и причинах ЧП пока не поступали.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео их Турции, где произошел взрыв на азотном заводе.

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