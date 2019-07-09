Огромный айсберг из Антарктиды доставят в Арабские Эмираты. О начале осуществления амбициозного плана заявил арабский бизнесмен Абдулла Аль Шехи.

Айсберг с острова Херд миллионер собирается отбуксировать сначала к побережью Австралии или ЮАР, а в случае успеха гораздо ближе к экватору — в Эмираты.

Ледяную глыбу планируют сделать еще одной туристической достопримечательностью. А заодно и решить главную проблему страны — нехватку питьевой воды. Одного айсберга будет достаточно, чтобы обеспечить все население Эмиратов водой на пять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом проекте, который будет привлекать туристов, правда уже в Сирии. Там восстановили туристический маршрут к «пещере Моисея».