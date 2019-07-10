«Символ новой Украины»: Зеленский намерен превратить Чернобыль в «туристический магнит»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении превратить чернобыльскую зону в точку экономического роста страны, передает ФАН.

Украинский лидер подписал указ о создании «зеленого коридора» для туристов, который снимает ряд запретов и бюрократических проволочек. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии по введению в эксплуатацию «Нового безопасного конфайнмента» (НБК) над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС.

«Давайте наконец прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», — заявил Зеленский.

По его словам, сейчас чернобыльская зона является «символом коррупции» — взятки берут за все, начиная от проезда через КПП.

Новый саркофаг над ЧАЭС начали строить в 2012 году. Под его куполом продолжится работа по демонтажу старого «Укрытия» и остатков аварийного энергоблока. Срок эксплуатации конфайнмента рассчитан на 100 лет.

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