«Символ новой Украины»: Зеленский намерен превратить Чернобыль в «туристический магнит»

, 17:38 Видео 69

Президент Незалежной подписал указ о создании «зеленого коридора» для туристов. Документ призван положить конец коррупции, процветающей в зоне ЧАЭС.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, You Tube @НАШ.МАКСІ-ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении превратить чернобыльскую зону в точку экономического роста страны, передает ФАН.

Украинский лидер подписал указ о создании «зеленого коридора» для туристов, который снимает ряд запретов и бюрократических проволочек. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии по введению в эксплуатацию «Нового безопасного конфайнмента» (НБК) над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС.

«Давайте наконец прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», — заявил Зеленский.

По его словам, сейчас чернобыльская зона является «символом коррупции» — взятки берут за все, начиная от проезда через КПП.

Новый саркофаг над ЧАЭС начали строить в 2012 году. Под его куполом продолжится работа по демонтажу старого «Укрытия» и остатков аварийного энергоблока. Срок эксплуатации конфайнмента рассчитан на 100 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о 33-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

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