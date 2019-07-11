Суд ЕС отменил санкции против Януковича, его сына и ряда его соратников

Суд Евросоюза отменил санкции ЕС, продленные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016–2017 годах, а для ряда его соратников — пролонгированные в 2018 году.
Соответствующее решение было принято в четверг, 11 июля, по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых сам Виктор Янукович, его сын Александр, а также занимавшие посты министра доходов и сборов Александра Клименко, премьера Сергея Арбузова, генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема Пшонки и главы администрации президента Андрея Клюева.
В отношении персон из санкционного списка применялось замораживание их средств из-за того, что они подлежали уголовному преследованию на Украине из-за растраты госсредств.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктор Янукович хочет вернуться в Киев при новом президенте.