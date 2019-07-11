Суд ЕС отменил санкции против Януковича, его сына и ряда его соратников

, 17:21 30

Речь идет об ограничительных мерах, продленных Брюсселем в 2016, 2017 и 2018 годах.

Фото : ТАСС/Новодережкин Антон

Суд Евросоюза отменил санкции ЕС, продленные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016–2017 годах, а для ряда его соратников — пролонгированные в 2018 году.

Соответствующее решение было принято в четверг, 11 июля, по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых сам Виктор Янукович, его сын Александр, а также занимавшие посты министра доходов и сборов Александра Клименко, премьера Сергея Арбузова, генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема Пшонки и главы администрации президента Андрея Клюева.

В отношении персон из санкционного списка применялось замораживание их средств из-за того, что они подлежали уголовному преследованию на Украине из-за растраты госсредств.

«Они подали иски в Генеральный суд, оспаривая действия (ЕС), продлевающие замораживание их средств в 2016 и 2017 годах в том, что касается Виктора Януковича и одного из его сыновей, а в 2018 году в отношении других лиц, на том основании, что, в частности, Совет не выполнил критерии включения в перечень. Согласно сегодняшнему решению, Генеральный суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов», — цитирует ТАСС пресс-релиз суда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктор Янукович хочет вернуться в Киев при новом президенте.

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