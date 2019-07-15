Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты

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Специально для родителей: 5-tv.ru подсчитал траты на школьную форму, портфель, канцтовары — и даже букет для учителя. Сумма вышла кругленькая!

Фото : ТАСС/Кухмарь Кирилл

1 сентября — праздник, но только не для родителей в 2019-м. Подготовка ученика в школу способна серьезно ударить по бюджету семьи. Порой у некоторых начинается паника — до Дня знаний две недели, а школьник к учебному году не готов. Чтобы купить все самое необходимое и не потратить лишних денег, заранее делаем список нужных вещей.

Школьная форма

Самые большие траты в 2019 году приходятся на покупку одежды и сменной обуви. Сначала нужно уточнить, есть ли обязательная школьная форма в учебном заведении (пиджак, жилетка). Если есть, то одной проблемой меньше: сдаем деньги в родительский комитет школы и думать о пиджаке больше не надо. Остается купить рубашку с брюками или юбкой. Ну и обувь. Если нет, то в школу покупаем:

  • рубашку / блузку,
  • брюки / юбку,
  • носки / колготки,
  • спортивный костюм,
  • футболку,
  • кроссовки,
  • пиджак,
  • туфли.

Стоимость покупки зависит от качества. На повседневный костюм для ребенка в школу, без учета обуви, в 2019-м можно спустить от пяти до восьми тысяч рублей. Тратиться на разноцветные кофты и рубашки не стоит. Помним о том, что собираем для ребенка ежедневный комплект.

Портфель и канцтовары

На ранце лучше не экономитьНа ранце лучше не экономить. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Ранец — необходимый ежедневный аксессуар для школьника. На нем не экономим! Лучше всего купить ортопедическую модель: меньше вероятность получить сколиоз. В 2019-м на ранец уходит от четырех до шести тысяч.

Сразу скупать все карандаши ручки не стоит. Тетради в школу покупаем простые, без ярких изображений, а альбом для рисования среднего размера. Ручки берем с резиновой вставкой, чтобы не скользили. Пенал — маленький и мягкий, чтобы не гремел и не занимал много места.

  • ручки,
  • простые карандаши,
  • стиральная резинка,
  • пенал,
  • точилка,
  • линейка,
  • тетради в клетку,
  • тетради в линейку,
  • обложки,
  • дневник,
  • краски,
  • фломастеры,
  • альбом для рисования,
  • кисточки,
  • ножницы,
  • клей.

Ну и последнее: 1 сентября принято дарить классному руководителю цветы. Огромный букет покупать не нужно: школьнику будет неудобно стоять около часа с большим веником, а на фотографиях виновника торжества и не разглядишь потом. Цветы преподавателю — уже хорошо, а удобный букет для ребенка — лучше. Покупка цветов в 2019-м обойдется свыше 500 рублей.

Сколько в итоге

5-tv.ru собрал девятилетнего мальчика ростом с 34-м размером одежды, чтобы понять, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2019 году. Цены на товары брали в популярном российском онлайн-ретейлере.

Одежда:

рубашки (две) — 3200 ₽,

брюки — 2500 ₽,

носки (три пары) — 300 ₽,

спортивный костюм — 1 500 ₽,

футболки (три)— 2 100 ₽,

кроссовки — 1 300 ₽,

сменная обувь — 1 600 ₽,

пиджак — 3000 ₽,

портфель — 2000 ₽,

цветы — 600 ₽.

Канцелярия:

  • ручки с резиновым стержнем (две) — 70 ₽,
  • простые карандаши — набор 70 ₽,
  • стиральная резинка (две) — 80 ₽,
  • пенал (мягкий) — 300 ₽,
  • точилка (надежная) — 800 ₽,
  • линейки (две) — 140 ₽,
  • тетради в клетку (десять штук) — 200 ₽,
  • тетради в линейку (десять штук) — 150 ₽,
  • обложки (20 штук) — 180 ₽,
  • дневник — 100 ₽,
  • краски — 130 ₽,
  • фломастеры — 100 ₽,
  • альбом для рисования — 100 ₽,
  • кисточки (набор) — 100 ₽,
  • ножницы — 90 ₽,
  • клей — 90 ₽,
  • набор цветных карандашей — 200 ₽.

Итого: 21 000 ₽.

Если отталкиваться от минимальных требований, то сборы мальчика в начальную школу обойдутся в 21 тысячу рублей. Но это в случае, если закупаться дешево и сердито. Также не забываем, что впереди ждут новые расходы: родительский комитет, подарки учителям и одноклассниками ребенка, а так же репетиторы и внеурочные занятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор определит порядок использования «мобильника» в школе.

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