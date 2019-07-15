Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты

1 сентября — праздник, но только не для родителей в 2019-м. Подготовка ученика в школу способна серьезно ударить по бюджету семьи. Порой у некоторых начинается паника — до Дня знаний две недели, а школьник к учебному году не готов. Чтобы купить все самое необходимое и не потратить лишних денег, заранее делаем список нужных вещей.
Школьная форма
Самые большие траты в 2019 году приходятся на покупку одежды и сменной обуви. Сначала нужно уточнить, есть ли обязательная школьная форма в учебном заведении (пиджак, жилетка). Если есть, то одной проблемой меньше: сдаем деньги в родительский комитет школы и думать о пиджаке больше не надо. Остается купить рубашку с брюками или юбкой. Ну и обувь. Если нет, то в школу покупаем:
- рубашку / блузку,
- брюки / юбку,
- носки / колготки,
- спортивный костюм,
- футболку,
- кроссовки,
- пиджак,
- туфли.
Стоимость покупки зависит от качества. На повседневный костюм для ребенка в школу, без учета обуви, в 2019-м можно спустить от пяти до восьми тысяч рублей. Тратиться на разноцветные кофты и рубашки не стоит. Помним о том, что собираем для ребенка ежедневный комплект.
Портфель и канцтовары
Ранец — необходимый ежедневный аксессуар для школьника. На нем не экономим! Лучше всего купить ортопедическую модель: меньше вероятность получить сколиоз. В 2019-м на ранец уходит от четырех до шести тысяч.
Сразу скупать все карандаши ручки не стоит. Тетради в школу покупаем простые, без ярких изображений, а альбом для рисования среднего размера. Ручки берем с резиновой вставкой, чтобы не скользили. Пенал — маленький и мягкий, чтобы не гремел и не занимал много места.
- ручки,
- простые карандаши,
- стиральная резинка,
- пенал,
- точилка,
- линейка,
- тетради в клетку,
- тетради в линейку,
- обложки,
- дневник,
- краски,
- фломастеры,
- альбом для рисования,
- кисточки,
- ножницы,
- клей.
Ну и последнее: 1 сентября принято дарить классному руководителю цветы. Огромный букет покупать не нужно: школьнику будет неудобно стоять около часа с большим веником, а на фотографиях виновника торжества и не разглядишь потом. Цветы преподавателю — уже хорошо, а удобный букет для ребенка — лучше. Покупка цветов в 2019-м обойдется свыше 500 рублей.
Сколько в итоге
5-tv.ru собрал девятилетнего мальчика ростом с 34-м размером одежды, чтобы понять, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2019 году. Цены на товары брали в популярном российском онлайн-ретейлере.
Одежда:
рубашки (две) — 3200 ₽,
брюки — 2500 ₽,
носки (три пары) — 300 ₽,
спортивный костюм — 1 500 ₽,
футболки (три)— 2 100 ₽,
кроссовки — 1 300 ₽,
сменная обувь — 1 600 ₽,
пиджак — 3000 ₽,
портфель — 2000 ₽,
цветы — 600 ₽.
Канцелярия:
- ручки с резиновым стержнем (две) — 70 ₽,
- простые карандаши — набор 70 ₽,
- стиральная резинка (две) — 80 ₽,
- пенал (мягкий) — 300 ₽,
- точилка (надежная) — 800 ₽,
- линейки (две) — 140 ₽,
- тетради в клетку (десять штук) — 200 ₽,
- тетради в линейку (десять штук) — 150 ₽,
- обложки (20 штук) — 180 ₽,
- дневник — 100 ₽,
- краски — 130 ₽,
- фломастеры — 100 ₽,
- альбом для рисования — 100 ₽,
- кисточки (набор) — 100 ₽,
- ножницы — 90 ₽,
- клей — 90 ₽,
- набор цветных карандашей — 200 ₽.
Итого: 21 000 ₽.
Если отталкиваться от минимальных требований, то сборы мальчика в начальную школу обойдутся в 21 тысячу рублей. Но это в случае, если закупаться дешево и сердито. Также не забываем, что впереди ждут новые расходы: родительский комитет, подарки учителям и одноклассниками ребенка, а так же репетиторы и внеурочные занятия.
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