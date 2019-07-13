Салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса состоялся в Москве

, 23:16 Видео 71

В воздух было запущено 24 залпа из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

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Фото, видео : РИА Новости / Илья Питалев, Пятый канал

В честь 75-й годовщины освобождения Вильнюса от фашистов в Москве в субботу, 13 июля, на Поклонной горе состоялся салют. В небо запустили более двух тысяч праздничных фейерверков. Так продолжилась масштабная акция в память об освобождении городов Восточной Европы от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня было выпущено 24 залпа из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Так же пушки салютовали 13 июля 1944 года в честь освобождения литовской земли.

Подобная акция повторится в Москве еще 13 раз. До 9 мая 2020 года праздничные фейерверки запустят в честь освобождения Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги, Белграда, Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также взятия штурмом Берлина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что московское небо озарил салют в честь 75-летия освобождения Минска и Одессы.

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