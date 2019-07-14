На молодежном форуме «Территория смыслов» стартовала вторая смена — видео

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Около тысячи активных и увлеченных молодых людей съехались на озеро Сенеж в подмосковный Солнечногорск.

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Фото, видео : РИА Новости / Михаил Воскресенский, Пятый канал

На Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске в субботу, 13 июля стартовала вторая смена. Она проходит под девизом «Экосреда — Образование» и собрала около тысячи молодых и увлеченных педагогов, лидеров студенческих советов и профсоюзов, специалистов по работе с молодежью, психологов, блогеров и активистов «Российского движения школьников».

«Я очень люблю смену, когда собираются педагоги, потому что для меня это очень символично. У молодых людей появляется уникальная возможность построения своей профессиональной, живой сети. Поэтому когда встречаются ребята, студенты, преподаватели от Калининграда до Владивостока, смотрят друг другу в глаза, обмениваются своим опытом, своими проблемами, обсуждают волнующие их вопросы, для меня это бесценно», — рассказала 5-tv.ru открывавшая смену проректор Высшей школы экономики, руководитель студенческой олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Она убеждена, что такое общение — первый шаг к построению человеческих и профессиональных отношений, которые эти ребята смогут пронести через всю жизнь. Здесь возникает ощущение целостности своей страны и своего профессионального сообщества.

В 2019 году «Территория смыслов» примет шесть тематических смен и соберет шесть тысяч молодых людей со всей России. Особенность форума этого года — возможность получить грант за свой проект или же за командный, разработанный уже непосредственно здесь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выступлении на форуме «Территория смыслов» заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.

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